Dr. Toralf Haag wird Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses

QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Berufung von Dr. Toralf Haag in den Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung bekannt. Dr. Haag wird gleichzeitig Mitglied des Prüfungsausschusses.

Dr. Haag wurde im Rahmen eines vom Aufsichtsrat eingeleiteten Erweiterungsprozesses ausgewählt, um die bereits umfangreich vorhandene Erfahrung des Gremiums in den Bereichen Life Sciences und Diagnostik zu ergänzen und weiter auszubauen. Mit der Aufnahme von Dr. Haag erhöht sich die Anzahl der derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder auf sieben.

"Wir freuen uns, Dr. Toralf Haag in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Diese Ernennung vertieft unsere Expertise und Erfahrung in den Bereichen Life Sciences und Diagnostik", sagte Lawrence Rosen, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Die Ernennung von Dr. Haag ist auch eine der Maßnahmen, die aus dem Überprüfungsprozess hervorgehen, den wir im Jahr 2020 eingeleitet haben. Der Aufsichtsrat bekräftigt sein Bekenntnis zu höchster Exzellenz in der Unternehmensführung und zur effektiven Zusammenarbeit mit dem Managementteam, um Werte für QIAGENs Stakeholder, einschließlich der Aktionäre, zu schaffen."

Dr. Haag ist seit Oktober 2018 Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH Co. KGaA in Deutschland, einem globalen Technologieunternehmen mit mehr als 4 Milliarden Euro Jahresumsatz und über 19.000 Mitarbeitern. Bevor er im Oktober 2016 als Chief Financial Officer zu Voith kam, war er ab August 2005 mehr als 11 Jahre lang als CFO und Mitglied der Geschäftsleitung der Lonza Group AG tätig. Dr. Haag begann seine Karriere 1994 als persönlicher Assistent des Vorstandsvorsitzenden der Thyssen Handelsunion AG, nachdem er einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg erworben und an der Universität Kiel promoviert hat.

