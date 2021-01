Der Signal-Messenger ist einem kaum zu bewältigenden Andrang neuer Nutzer ausgesetzt. Der dürfte in der AGB-Änderung der Facebook-Tochter und einem Twitter-Aufruf Elon Musks begründet liegen. Die Betreiber des Signal-Messenger, einer Open-Source-Alternative zum marktführenden Kurznachrichtendienst Whatsapp, kommen mit der Registrierung neuer Nutzer kaum hinterher. Am Donnerstag musste das Nonprofit-Unternehmen per Twitter um Verständnis für etwa auftretende Verzögerungen bitten. Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to...

Den vollständigen Artikel lesen ...