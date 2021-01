Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials stieg gestern leicht an, wobei aber die Marke von 60 nur kurzzeitig überwunden wurde, so die Analysten der Helaba.Neben erhöhten Risikorückstellungen in der Corona-Krise sei der Bankensektor mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. So würden die Digitalisierung, die Niedrigzinsen und regulatorischen Anforderungen ihren Tribut fordern. Die Konsequenz seien Fusionen und Umstrukturierungen, um die Kosten zu senken und Gewinnmargen zu erhöhen. Gestern hätten die Abanca Corp Bancaria sowie die KBC Group Papiere platziert, wobei die Orderbücher deutlich überzeichnet gewesen seien. Das Umfeld für Transaktionen in den kommenden Tagen sei günstig, denn das Interesse an höherverzinsten Bankanleihen sei hoch. Dementsprechend sei mit weiteren Aktivitäten zu rechnen. ...

