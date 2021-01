DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Volljährigkeit geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.814,75 +0,29% +2,24% Euro-Stoxx-50 3.642,53 +0,56% +2,53% Stoxx-50 3.187,25 +0,47% +2,54% DAX 14.065,25 +0,69% +2,53% FTSE 6.855,09 -0,03% +6,14% CAC 5.694,15 +0,43% +2,57% Nikkei-225 28.139,03 +2,36% +2,53% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,39 0,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,61 50,83 +1,5% 0,78 +6,4% Brent/ICE 55,25 54,38 +1,6% 0,87 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.892,96 1.913,00 -1,0% -20,04 -0,3% Silber (Spot) 26,69 27,18 -1,8% -0,49 +1,1% Platin (Spot) 1.116,25 1.120,30 -0,4% -4,05 +4,3% Kupfer-Future 3,70 3,70 +0,1% +0,00 +5,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Vor der noch vor Handelsbeginn anstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für Dezember zeichnen sich weitere Kursgewinne ab. Die Aussicht auf weitere konjunkturstimulierende Maßnahmen unter der in Kürze beginnende Ägide des neu gewählten demokratischen US-Präsidenten Joe Biden sorgt weiter für Kauflaune, nachdem an den beiden Vortagen von Dow & Co bereits neue Rekordhochs erreicht wurden. Zur zuversichtlichen Stimmung trägt auch bei, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump in einer Videobotschaft angekündigt hat, für einen geordneten Wechsel im Amt zu sorgen. Hinzu kommt die Nachricht, dass der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff auch Antikörper bildet, die gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus schützen. Außerdem darf Biontech in Europa aus einer Impfstoffampulle ab sofort 6 statt 5 Dosen ziehen und verimpfen. Biontech liegen vorbörslich auf Nasdaq.com 5,7 Prozent im Plus, Pfizer 0,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +50.000 gg Vm zuvor: +245.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,8% zuvor: 6,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,31% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Die Investoren setzen weiter auf ein Stimuluspaket der Demokraten in den USA. Infrastruktur- und konjunkturnahe dürften davon am stärksten profitieren, heißt es. Und es gibt auch günstige Nachrichten von der Impffront. Der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff bildet auch Antikörper gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus. Außerdem darf Biontech in Europa aus einer Impfstoffampulle ab sofort 6 statt 5 Dosen verimpfen. Mit den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag steht noch ein wichtiger Termin bevor. Allgemein wird mit einer deutlichen Verlangsamung des Jobwachstums gerechnet. Kräftige Gewinne gibt es im Technologiesektor dank starker globaler Vorlagen. So rechnet Samsung im vierten Quartal mit einem deutlichen Gewinnanstieg bei den Halbleitern und auch Micron und STMicroelectronics haben mit neuen Zahlen die Erwartungen spielend übertroffen. Der Sektorindex in Europa springt um 2,5 Prozent nach oben. Im DAX sind Infineon mit 6,3 Prozent Spitzenreiter, STMicro steigen um 3,6 Prozent. Für Commerzbank geht es um 2,9 Prozent nach unten nach der Nachricht, dass die Bank den bestehenden Goodwill in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vollständig abschreiben wird. Um 2,7 Prozent abwärts geht es bei Credit Suisse. Die Bank erwartet im vierten Quartal einen Nettoverlust.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2249 -0,14% 1,2267 1,2271 +0,3% EUR/JPY 127,17 -0,17% 127,42 127,38 +0,9% EUR/CHF 1,0833 -0,24% 1,0861 1,0852 +0,2% EUR/GBP 0,9011 -0,35% 0,9028 0,9053 +0,9% USD/JPY 103,83 -0,02% 103,87 103,82 +0,5% GBP/USD 1,3593 +0,21% 1,3571 1,3555 -0,5% USD/CNH 6,4582 -0,17% 6,4577 6,4686 -0,7% Bitcoin BTC/USD 41.452,99 +4,48% 38.405,50 39.369,25 +42,7%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar zieht gemessen am Dollar-Index leicht an.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr fest - Die neuerlichen Rekordvorgaben der Wall Street sorgten für teils massive Aufschläge. Vor allem die Hoffnungen auf eine kräftige Konjunkturerholung im Jahr 2021 habe die Märkte gestützt, hieß es mit Blick auf potenziell weitere Konjunkturpakete in den USA. Pandemie-Sorgen wurden in den Hintergrund gedrängt. In Seoul schossen Hyundai Motor um 19 Prozent nach oben nach einer Mitteilung, wonach man sich mit Apple in Gesprächen über eine Zusammenarbeit im Bereich fahrerloser elektrischer Fahrzeuge befindet. Für die Papiere von Zulieferer Hyundai Mobis ging es um 18 Prozent aufwärts. Das Index-Schwergewicht Samsung Electronics gewann 7,1 Prozent nach einem Ausblick auf das vierte Quartal, in dem der operative Gewinn um ein Viertel zulegen soll. Bridgestone gewannen in Tokio 6,0 Prozent nach dem Verkauf der Tochter Firestone Building Products an Lafargeholcim. Honda Motor legten nur um 0,9 Prozent zu. Der Konzern muss im Januar offenbar auf die Montage von 4.000 Fahrzeugen verzichten, weil dafür benötigte Chips fehlen. In Hongkong machten Geely Auto einen Satz um 18,7 Prozent. Der chinesische Autobauer wird einem Bericht zufolge mit dem Suchmaschinenbetreiber Baidu beim Bau eines Elektroautos kooperieren. Die Aktie des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing legte um 2,0 Prozent zu. Aufgrund zunehmender Restriktionen gegen das Listing von chinesischen Unternehmen in den USA rechnet der Markt mit vermehrten Zweitnotierungen in Hongkong.

CREDIT

Uneinheitlich auf niedrigem Niveau zeigen sich am Freitag die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt. Die turbulenten Ereignisse dieser Woche haben nur für wenig Bewegung gesorgt. Nach wie vor überwiege die Hoffnung auf eine Überwindung der Pandemie im weiteren Jahresverlauf und einer damit verbundenen Stabilisierung der Konjunktur, so die Experten der LBBW. Nach der fulminanten Rally der vergangenen Monate gebe es aber nur noch begrenztes Einengungspotenzial bei den Spreads.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Tochter kann Phase-I-Studie zu Parkinson beginnen

Bayers US-Tochter Bluerock darf ein neuartiges Parkinson-Präparat an Menschen testen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA gab grünes Licht für den Start einer klinische Phase-I-Studie.

Daimler verbucht nur noch leichten Absatzrückgang

Mercedes-Benz Cars hat im vierten Quartal 2020 nur noch einen leichten Rückgang der Verkäufe verzeichnet. Der gesamte Pkw-Absatz fiel um 1,8 Prozent auf 631.713 Einheiten. Seit Jahresbeginn betrug der Absatz damit 2,203 Millionen Fahrzeuge, ein Minus von 10,3 Prozent.

Commerzbank mit Milliarden-Abschreibung und weiterer Risikovorsorge

Bei der Commerzbank zeichnet sich ein massiver Verlust für 2020 ab. Nachdem die Bank bereits Ende September weitere Restrukturierungskosten für das vierte Quartal angekündigt hatte, erhöht sie nun angesichts der anhaltenden Corona-Krise ihre Risikovorsorge. Außerdem schreibt die Bank wegen niedriger Zinsen Milliarden auf Geschäfts- und Firmenwerte ab. Sie rechnet mit einer vollständigen Abschreibung des bestehenden Goodwills in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro. Die harte Kernkapitalquote (CET1) wird zum Jahresende weiter bei rund 13 Prozent erwartet.

Biontech-Impfstoff schützt auch gegen britische Mutation

Der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff bildet auch Antikörper, die gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus schützen.

EMA erlaubt aus Biontech-Impfampulle 6 statt 5 Dosen

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA erlaubt die unverzügliche Entnahme von sechs statt der zuvor erlaubten fünf Impfdosen aus einer Impfstoffampulle der kooperierenden Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer.

Credit Suisse rechnet wegen höherer Rückstellungen mit Verlust

Credit Suisse rechnet im vierten Quartal nun mit einem Verlust, unter anderem wegen signifikant erhöhter Rückstellungen im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in den USA. Die Bank will die Rückstelölungen um insgesamt 850 Millionen Dollar erhöhen.

Marks & Spencer spürt im 3. Quartal Corona-Auswirkungen

Marks & Spencer hat im dritten Geschäftsquartal negative Auswirkungen der Pandemie auf das Geschäft gespürt. Auch kurzfristig bleibe das Geschäft "sehr herausfordernd". Der Umsatz sank in den 13 Wochen per 26. Dezember im Jahresvergleich insgesamt um 8,4 Prozent auf 2,77 Milliarden britische Pfund.

Sodexo hebt nach Umsatzrückgang Margenprognose an

Sodexo hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 weniger umgesetzt als im Vorjahreszeitraum, verglichen mit dem Quartal zuvor jedoch zugelegt. Der Catering- und Gebäudemanagementkonzern verbuchte Einnahmen von 4,43 Milliarden Euro, verglichen mit 6,08 Milliarden Euro vor Jahresfrist. Auf organischer Basis sank der Umsatz um 22,7 Prozent.

STMicroelectronics steigert Quartalsumsatz stärker als erwartet

STMicroelectronics hat ihren Umsatz im vierten Quartal 2020 dank einer guten Nachfrage zum Vorquartal um 21 Prozent auf 3,24 Milliarden US-Dollar gesteigert. Damit habe sich das Geschäft besser entwickelt als angekündigt.

Hyundai: Sprechen mit Apple über Kooperation bei E-Autos

Apple und Hyundai führen dem südkoreanischen Autohersteller zufolge Gespräche über die Zusammenarbeit bei fahrerlosen elektrischen Fahrzeugen.

LG Electronics macht Gewinnsprung

LG Electronics geht nach ersten Berechnungen davon aus, den operativen Gewinn im Schlussquartal 2020 versechsfacht zu haben. Der Betriebsgewinn habe 647 Milliarden Won erreicht, umgerechnet 482 Millionen Euro. Vor Jahresfrist hatte das Unternehmen nur 102 Milliarden Won verdient. Der Umsatz erhöhte sich im Schlussquartal um 17 Prozent auf 18,8 Billionen Won.

