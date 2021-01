Mit einem Verlust von 20 Prozent schockiert der Kurs des Touristikkonzerns TUI am Freitag morgen seine Investoren. Zu Börsenschluss am Vortag notierte der Titel noch bei 5,44 Euro bei Xetra (TUI-Aktie). Gestartet ist er in den heutigen Handel mit lediglich 4,33 Euro. Womit lässt sich dieser Kursverlust erklären? TUI-Aktie mit starkem Kursverlust Der Aktienkurs des deutschen Reiseveranstalters bricht am heutigen Freitag (08.01.21) deutlich ein. Im ...

