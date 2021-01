Mit einem Plus von mehr als sechs Prozent führt Siemens Energy den MDAX am Freitag einmal mehr an. Erstmals in der Börsengeschichte gelang der Aktie sogar der Sprung über die 34-Euro-Marke. Schwung verleiht weiterhin die "Green Tech"-Rallye, die Aktien mit Bezug zur neuen Energiewelt auf breiter Front beflügelt.Mehrere Faktoren begünstigen die hohe Nachfrage nach Energieaktien. So planen die EU mit dem Green New Deal und die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden massive Investitionen in Erneuerbare ...

