Maintal, 8. Januar 2021 - Die NORMA Group SE (ISIN DE 000A1H8BV3 / WKN A1H8BV, "NORMA Group") gibt den vorläufigen, ungeprüften Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2020 bekannt.Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen wird der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2020 bei rund EUR 950 Mio. liegen. Dies entspricht einem organischen Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von rund 12,3 % (vorherige Prognose: organischer Umsatzrückgang von rund 16 %).Dies lag vor allem an der signifikanten Erholung zum Jahresende im Bereich Engineered Joining Technology (EJT) in allen drei Regionen.Alle anderen im Rahmen der Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Oktober 2020 bekanntgegebenen Prognosebestandteile haben weiterhin unverändert Gültigkeit.Kontakt:Andreas TröschVice President Investor Relations, Communications and Corporate ResponsibilityE-Mail: Andreas.Troesch@normagroup.comTel.: +49 (0)6181 - 6102 741



Die NORMA Group veröffentlicht am 17. Februar 2021 die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020.

