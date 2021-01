Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.01.2021

Kursziel: 9,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,40.

Zusammenfassung:

Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im Dezember 2020, in der TubeSolar eine Mio. Aktien zu EUR6,00 pro Aktie bei Anteilseignern und institutionellen Investoren platzierte, hat das Unternehmen jetzt einen Vertrag über eine $2,5 Mio. Beteiligung an dem US-amerikanischen

Dünnschicht-Photovoltaikhersteller Ascent Solar Technologies, Inc (ASTI), abgeschlossen. ASTI produziert der CIGS (Kupfer Indium Gallium Selen) -Zellen und -Module. Damit sichert sich TubeSolar einen Anteil von zukünftig ca. 15% an ASTI und hat neben dem europäischen Lieferanten eine zweite Bezugsquelle für die Dünnschichtfolie, die in die TubeSolar-Röhren integriert wird. Wir halten die Beteiligung für einen richtigen und wichtigen Schritt, um eine starke Abhängigkeit von nur einem Lieferanten zu vermeiden, insbesondere bei einem so zentralen Input. Außerdem dürfte die Kooperation mit Ascent Solar es TubeSolar erleichtern, auf dem US-Markt für Agro-PV, dem wir sehr großes Wachstumspotenzial beimessen, Fuß zu fassen. Wir werden unser Modell anpassen, nachdem die Transaktion abgeschlossen ist. Unser Kursziel lautet weiterhin EUR9,40, und unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen.





First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.40 price target.



Abstract:

Following the successful capital increase in December 2020, in which TubeSolar placed one million shares at EUR 6.00 per share with shareholders and institutional investors, the company entered a contract for a USD 2.5m stake in the US-American thin-film photovoltaic technology manufacturer Ascent Solar Technologies, Inc (ASTI). ASTI produces CIGS (Copper Indium Gallium Selenium) cells and modules. With this step, TubeSolar secures a future stake of approx. 15% in ASTI. In addition to the European supplier TubeSolar will thus have a second source of supply for the thin-film, which is integrated into the TubeSolar tubes. We think taking the stake in ASTI is an important step to avoid dependence on just one supplier for such a central input. In addition, the cooperation should make it easier for TubeSolar to gain a foothold in the US market for agrophotovoltaics, which we believe has great growth potential. We will adjust our model after the transaction has been completed and confirm our EUR9.40 price target with a Buy recommendation.



