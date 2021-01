Osram/ams: Die Sache mit dem Beherrschungs-, Gewinnabführungsvertrag verzögert sich, Aktionäre klagen gegen den Vertrag. War zu erwarten. Das Impfstoff-Unternehmen Valneva hat per Ende Dezember 2020 vorläufige und ungeprüfte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 204,4 Mio. Euro (64,4 Mio. Euro zum 31. Dezember 2019), was die eigenen Prognose von zwischen 180 und 200 Mio. Euro übersteigt, wie das Unternehmen mitteilt. CEO Thomas Lingelbach: " Diese solide Cash-Position ermöglicht es uns, uns auf die Ausführung unserer Key-Programme im Jahr 2021 zu konzentrieren". Research: Die Analysten von Kempen & Co bestätigen die Kaufempfehlung für Valneva und erhöhen das Kursziel von 5,0 auf 8,5 Euro. RX ...

