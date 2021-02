DJ AMS kurz vor dem vollen Durchgriff bei Osram

FRANKFURT (Dow Jones)--Der österreichische Sensorhersteller AMS bekommt in Kürze die vollen Durchgriffsrechte bei Osram. Die durch Aktionärsklagen verzögerte Eintragung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags in das Handelsregister könne laut Osram nun kurzfristig erfolgen, heißt es in einer Mitteilung aus dem steiermärkischen Premstätten. Ein Osram-Sprecher wollte sich dazu nicht näher äußern.

Im November hatte AMS den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit seiner deutlichen Mehrheit auf der Osram-Hauptversammlung durchgesetzt. Anfang Januar waren dagegen zwei Klagen beim Landgericht München I eingegangen.

AMS will sich mit dem Vertrag den vollen geschäftlichen Durchgriff bei Osram verschaffen. Nach dem Wirksamwerden können die restlichen Aktionäre zwischen einer Garantiedividende oder einer Abfindung wählen.

