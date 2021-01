DGAP-Ad-hoc: FinLab AG / Schlagwort(e): Sonstiges

FinLab AG: Bernd Förtsch erhöht Beteiligung an FinLab AG signifikant; Christian Angermayer als Aktionär ausgeschieden



08.01.2021 / 15:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 08.01.2021 - Die Gesellschaft wurde heute durch Herrn Bernd Förtsch infolge von Mitteilungen nach § 20 AktG darüber informiert, dass Herr Förtsch seine Beteiligung an der FinLab AG weiter ausgebaut hat und nun deutlich über 50% hält. Die neuen Anteile wurden außerbörslich von Christian Angermayer sowie der Apeiron Investment Ltd., dem Family Office von Herrn Angermayer, übernommen. Herr Angermayer hat der Gesellschaft ebenfalls heute gemäß § 20 AktG mitgeteilt, dass er keine Anteile mehr an der Gesellschaft hält. Die Gesellschaft war in die Transaktion nicht eingebunden.

Über FinLab AG:

Die börsennotierte FinLab AG (WKN 121806 / ISIN DE0001218063 / Tickersymbol: A7A) ist einer der ersten und größten Investoren in den Bereichen Financial Services Technologies ("fintech") und Blockchain in Europa. Der Schwerpunkt von FinLab ist dafür die Bereitstellung von Wagniskapital für Start-ups. Die FinLab strebt die aktive und langfristige Begleitung ihrer Investments an. Dabei unterstützt FinLab ihre Beteiligungen in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase mit ihrem Netzwerk und Know-how. Darüber hinaus agiert FinLab als Asset Manager und verwaltet Assets im dreistelligen Millionenbereich. Pressekontakt:

