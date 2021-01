Mit der Aktie von Royal Dutch Shell geht es auch im heutigen Handel wieder bergauf. Wenig verwunderlich angesichts der neuesten Meldungen. So klettern die Ölpreise am Freitag erneut und es gab einen weiteren positiven Analystenkommentar. Marktbeobachter erklärten die steigenden Ölpreise mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten mit immer neuen Rekordständen an führenden Aktienbörsen.Am Ölmarkt werden die Preise durch die höhere Risikofreude der Anleger mit nach oben gezogen. ...

