Am Dienstag sollen die ersten Lieferungen des Moderna-Impfstoffs in Deutschland eintreffen - dann kann auch mit dem zweiten Vakzin das Impfen beginnen. Zudem ist an diesem Freitag eine weitere große Lieferung mit dem BioNTech-Impfstoff angekommen.Die EU-Kommission hatte den Moderna-Impfstoff am Mittwoch auf Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA zugelassen. Von den mehr als 160 Millionen EU-weit bestellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...