Der Düsseldorfer Primärverpackungs-Spezialist Gerresheimer hat am indischen Standort Kosamba (Gujarat) mit dem Bau eines Produktionswerks für Glas- und Kunststoffverpackungen begonnen. Das Unternehmen will in dem neuen, mehrere 1.000 Quadratmeter großen Gebäude unter Reinraumbedingungen Kunststoffverpackungen herstellen. Gerresheimer konzentriert damit seine Produktion von pharmazeutischen Primärverpackungen aus Behälterglas, Röhrenglas und Kunststoff am Standort Kosamba in der Nähe von Mumbai. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...