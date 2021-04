DGAP-News: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Gerresheimer startet gut in das Geschäftsjahr 2021 - Umsatz wächst im Kerngeschäft organisch um 3,1 % - Starke Entwicklung in High Value Solutions: Fokus auf Biological Solutions zahlt sich aus - Adjusted EBITDA steigt im Kerngeschäft organisch um 7,0 % - Bereinigtes Ergebnis je Aktie steigt organisch um 29,3 % auf 0,57 Euro - Prognose für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt Düsseldorf, 8. April 2021 - "Wir sind gut in das Geschäftsjahr gestartet. Unsere hochwertigen Produkte und Lösungen für Biotech- und Pharmaunternehmen sind im ersten Quartal deutlich gewachsen. Die Auftragsbücher sind gefüllt. Wir sind ausgezeichnet unterwegs, um unsere Ziele für 2021 zu erreichen. Die jetzt sichtbar werdenden Erfolge bestätigen die Wirksamkeit unserer Wachstumsstrategie, die wir weiter konsequent ausrollen", sagte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.



Im ersten Quartal 2021 hat die Gerresheimer AG einen Konzernumsatz von 303 Mio. Euro erzielt. Die Umsatzerlöse im Kerngeschäft sind im Vergleich zum Vorjahresquartal organisch um 3,1 Prozent angestiegen. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices ist im ersten Quartal 2021 organisch um 3,0 Prozent gewachsen. Das Spritzengeschäft sowie das Geschäft mit pharmazeutischen Kunststoffverpackungen haben dazu wesentlich beigetragen. Beim Geschäftsbereich Primary Packaging Glass lag der währungsbereinigte Umsatz um 3,2 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, auch wenn das Kosmetikgeschäft im Geschäftsfeld Moulded Glass weiterhin durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt war. Das Pharmageschäft profitierte im ersten Quartal von der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Lösungen und Produkten wie Gx RTF Spritzensysteme, Gx Elite Glass und Gx RTF Vials, insbesondere für Biopharmazeutika. Das Unternehmen hat seine Produktionskapazitäten für die Herstellung von Injektionsfläschchen für Covid-19 Impfstoffe auch im ersten Quartal 2021 erweitert. Damit stellt sich das Unternehmen seiner Verantwortung und leistet mit der Lieferung von Glasfläschchen zur Abfüllung von Impfstoffen einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Das Adjusted EBITDA belief sich im ersten Quartal 2021 auf 54 Mio. Euro. Im Kerngeschäft konnte das Adjusted EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal organisch um 7,0 Prozent auf 57 Mio. Euro gesteigert werden. Die Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft erreichte währungsbereinigt 19,0 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis lag bei 18 Mio. Euro. Daraus leitet sich ein bereinigtes Ergebnis in Höhe von 0,57 Euro je Aktie ab, was einem organischem Wachstum von 29,3 Prozent (32,6 Prozent berichtet) gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Prognose



Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (Kerngeschäft, währungsbereinigt): - Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich - Adjusted EBITDA-Marge zwischen 22 und 23 Prozent - Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um rund 10 Prozent Mittelfristig (Kerngeschäft, währungsbereinigt): - Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich - Adjusted EBITDA-Marge von rund 23 Prozent - Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um mindestens 10 Prozent pro Jahr Die Mitteilung zum ersten Quartal 2021 finden Sie unter:

