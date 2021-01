HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich angekündigter Abschreibungen von 4,00 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die vollständige Abschreibung des noch bestehenden Goodwills in den Büchern der Commerzbank habe weder negative Auswirkungen auf den Cashflow noch auf die Kapitalquote der Bank, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Markt warte vor allem gespannt auf die Bekanntgabe der angepassten Strategie durch den neuen Vorstandschef Manfred Knof./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2021 / 14:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2021 / 14:36 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000CBK1001

