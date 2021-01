Die Aktie des Wasserstoff-Spezialisten Plug Power klettert am Freitag vorbörslich über die Marke von 50 Dollar und setzt damit die Rallye der vergangenen Tage fort. Der Deal mit der koreanischen SK Group begeistert die Anleger immer noch. Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vom Mai 2020 liegt der Titel nun exakt 970 Prozent im Plus.Plug hatte am Mittwoch eine strategische Allianz mit SK Group bekannt gegeben. SK Group pumpt 1,5 Milliarden Dollar in Plug Power und soll nach der Kapitalmaßnahme etwa ...

