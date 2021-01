Baden-Baden (ots) - SWR unterstützt beim Lernen zu Hause und der Vorbereitung des Distanzunterrichts / u. a. "Planet Schule" (SWR/WDR) mit neuem Youtube-ChannelSWR Kindernetz:Im SWR Kindernetz finden sich unter www.kindernetz.de/wissen (https://www.kindernetz.de/wissen) Artikel und Videos zu verschiedenen Wissens-Bereichen, wie "Tiere und Natur", "Planeten und Weltall", "Politik" und "Geschichte", aber auch Infos zum Corona-Virus sowie Do-It-Yourself- (DIY) und Sport-Tipps gegen die Langeweile zu Hause.SWR2: Sternchenthemen DeutschEin spezielles SWR Online-Angebot, die "Sternchenthemen", richtet sich an Abiturient*innen für das Fach Deutsch. Die Seite www.swr.de/swr2/sternchenthemen (http://www.swr.de/swr2/sternchenthemen)bietet vertiefende Informationen zur Lektüre von Schulbuchklassikern.SWR Medienstark vermittelt MedienkompetenzGaming, Programme und Infos zur Medienbildung finden Schüler*innen auf den Medienstark-Seiten www.swr.de/medienstark. (http://www.swr.de/medienstark)"Planet Schule" (SWR/WDR)Mit "Planet Schule" (SWR und WDR) können Kinder aller Altersstufen niederschwellig zu Hause lernen. Die Online-Plattform www.planet-schule.de (http://www.planet-schule.de) bietet Filme, Lernspiele, Simulationen und Apps für alle Fächer. Zudem können Lehrkräfte hier mit leicht zugänglichen Inhalten bei einer schnellen Vorbereitung des Fernunterrichts unterstützt werden. Nach Fächern sortiert steht eine übersichtliche Auswahl der Filme, Multimedia-Elementen und Wissenspools mit fertigen Arbeitsblättern zur Verfügung, die sich auch gut im Distanzunterricht einsetzen lassen. Auch Inhalte speziell für Grundschüler*innen sind hier abrufbar: planet-schule.de/x/grundschule (https://www.planet-schule.de/x/grundschule). "Planet Schule" entsteht in Zusammenarbeit mit den Kultusministerien der Länder Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland."Planet Schule" auf weiteren Plattformen:ARD Mediathek: "Planet Schule"-Clips zum Streamen auch in der ARD Mediathek unter: https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/lernen-mit-planet-schuleYoutube: Spannende Clips und ausgewählte Folgen stehen auch über den "Planet Schule"-Youtube-Channel bereit: www.youtube.com/c/PlanetSchule/featured (https://www.youtube.com/c/PlanetSchule/featured)Facebook: "Planet Schule" ist außerdem über Facebook erreichbar: www.facebook.com/planetschule (https://www.facebook.com/planetschule)Übersicht beispielhafter Multimediainhalte nach Altersstufe:Schwerpunkt GrundschuleSammlung für Grundschüler*innenhttps://www.planet-schule.de/x/grundschuleFilme, Multimedia-Angebote sowie didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien, die für den Einsatz in der Grundschule geeignet sind.Spiel: "Elli Online"https://www.planet-schule.de/x/ellipasswoerterInteraktives Spiel zum Thema: "Sicher unterwegs im Internet".Filme: "Elli Online"https://www.planet-schule.de/x/ellifilmAnimationsfilme zum Leben im Internet mit Tipps, wie Kinder sich dort sicher bewegen.Multimedia-Angebot "Hörspielbaukasten"https://www.planet-schule.de/x/hoerspielbaukastenHörspiel: Wie das "Kino im Kopf" entsteht, lässt sich mit dem Hörspielbaukasten selbst ausprobieren - mit vielen Stimmen, Tönen und Geräuschen.Schüler*innen ab Klasse sechsSchwerpunkt Medienkompetenzhttps://www.planet-schule.de/x/medienkompetenzFilme, Multimedia-Angebote sowie didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien für einen sicheren und souveränen Umgang mit Medien.Schwerpunkt Mittelalterhttps://www.planet-schule.de/x/mittelalterFilmische Entdeckungsreise: Experimente und spektakuläre 3D-Animationen lassen das Mittelalter lebendig werden.Schwerpunkt Klimawandelhttps://www.planet-schule.de/x/klimaFilme, Multimedia-Angebote sowie didaktische Begleit- und Arbeitsmaterialien zum Thema Klimawandel. Welche Lösungsansätze gibt es und was kann jeder Einzelne tun?Instrumente im Symphonieorchesterhttps://www.planet-schule.de/x/instrumenteMitglieder des SWR Symphonieorchesters erklären ihre Instrumente.Biene VRhttps://www.planet-schule.de/x/honigbiene-vrMit Virtual Reality mitten hinein in die Welt der Bienen. Hier gibt es einen 360° Rundumblick sowie verschiedene Spielmöglichkeiten, um den Bienenstock und sein Innenleben zu erkunden.Schüler*innen ab Klasse acht"Frage trifft Antwort"https://www.planet-schule.de/x/ftaJede Menge Wissen in kurzen Videos - kompakt und bunt. Zu jedem Video gibt es ein Quiz."Kippelemente"https://www.planet-schule.de/x/klimawandelDas interaktive Angebot "Kippelemente" zeigt, wie Teile des globalen Klimasystems unumkehrbar "umkippen" können. Verschiedene Szenarien lassen sich austesten."Tatort Film"https://www.planet-schule.de/x/tatortWie entsteht ein "Tatort"? Wer ist bei der Produktion wofür zuständig? Und mit welchen filmischen Gestaltungsmitteln wird gearbeitet? Spannende Einblicke hinter die Kulissen."Kanzlersimulator"https://www.planet-schule.de/x/kanzlersimulatorMit dem Kanzlersimulator selbst regieren? Komplexe Zusammenhänge vom Wahlversprechen bis zur Gesetzesvorlage, vom Ärger mit dem Koalitionspartner bis hin zu gelungenen TV-Auftritten werden in diesem interaktiven Spiel verständlich."Erster Weltkrieg"https://www.planet-schule.de/x/ersterweltkrieg"Kleine Schritte im großen Krieg" ist ein Spiel, das einen ungewöhnlichen Zugang zum Thema Erster Weltkrieg bietet. Die Spieler*innen müssen in verschiedenen Rollen Entscheidungen treffen. Der Spielverlauf regt zur Überprüfung der eigenen Wertmaßstäbe an.Informationen und Bilder unter: http://swr.li/homeschoolingFotos unter www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de/)Pressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4807544