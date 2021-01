Der Kupferpreis markierte unlängst ein 8-Jahreshoch. Und die USA werden unter Biden auf die grüne Welle aufspringen. Von beiden Entwicklungen profitiert Doré Copper Mining. Die Kanadier entwickeln mehrere historische Kupfer-Vorkommen und besitzen die nötige Infrastruktur. Die Aktie ist noch weitgehend unentdeckt, Anleger könnten hier früh dabei sein.

Biden setzt auf den "Green Deal"

Amerika hat gewählt und Joe BIden ist die Präsidentschaft nicht mehr zu nehmen. Damit ist klar, dass kurzfristig ein Billionen Dollar schweres Hilfsprogramm für die seuchengeplagte US-Wirtschaft aufgelegt wird. Mittel- und langfristig werden die Weichen aber Richtung Energieeffizienz und Elektrifizierung gestellt. Die USA sollen erneuert werden, die Demokraten setzen auf einen "Green Deal". Damit steigt aber auch die Nachfrage nach Kupfer drastisch. Nicht nur alte Stromnetze müssen erneuert und ausgebaut werden. Auch die Elektrifizierung des Straßenverkehrs steht an, ebenso der massive Ausbau der Erneuerbaren Energien. Überall spielt Kupfer eine wichtige Rolle.

Kupferpreis auf 8-Jahreshoch

Dieser Trend hat sich außerhalb der USA schon etabliert. Selbst das rohstoffhungrige China reitet die grüne Welle und baut massiv seine Investitionen aus. Von all diesen Entwicklungen profitiert ein Rohstoff besonders stark: Kupfer. In einem Elektroauto steckt beispielsweise viermal so viel von dem roten Metall wie in einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (siehe Graphik unten). Dementsprechend setzen immer mehr Investoren auf Kupfer. Der Preis hat an der London Metal Exchange (LME) unlängst ein 8-Jahreshoch erreicht und notiert wieder über der Marke von 8.000 US-Dollar je Tonne.

Doré Copper Mining: Eine Perle im Kupfersektor

Die Aktien vieler Kupferproduzenten sind dementsprechend schon gut gelaufen. Die Papiere von Freeport McMoran beispielsweise legten in weniger als drei Monaten um mehr als 40 Prozent zu. Doch es gibt auch noch unentdeckte Perlen im Sektor. Dazu zählt die Doré Copper Mining (0,85 CAD, 0,53 Euro; CA25821T100). Die Kanadier sind aber kein kleiner Explorer, bei dem die Investoren ein sehr großes Wagnis eingehen. Vielmehr hat man strategisch klug mehrere Vorkommen und Minen in der Provinz Québec gekauft und sich auch die nötigen Verarbeitungsanlagen gesichert. Dennoch kommt das Unternehmen aktuell nur auf einen Börsenwert von 31 MIo. kanadische Dollar (CAD), also umgerechnet knapp 20 Mio. Euro.

Vier Vorkommen mit Wachstumspotenzial

Seit dem ...

