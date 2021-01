Mercedes-Benz ruft über 300 Elektro-Vans des Typs EQV zurück in einen mehrstündigen Werkstattaufenthalt. Die Federbeine des Premium-Stromers sind zu schwach. Wer hätte erwartet, dass es einem Premium-Autobauer wie Mercedes-Benz passieren könnte, ein Standardbauteil für ein Fahrzeug unterzudimensionieren? Und dann noch die Federbeine - also die Einheit aus Stoßdämpfer, Feder und Radaufhängung. Federbeine der A-Klasse in den EQV gebaut? Erstaunlicherweise ist genau das passiert. Deshalb ruft der Hersteller über 300 EQV, die zwischen Februar und Oktober...

Den vollständigen Artikel lesen ...