Ende gut, alles gut. Wenn vor zehn Monaten die gute Börsenfee mit dem Angebot erschienen wäre, im Seuchen-Jahr 2020 mit einem blauen Auge davonzukommen, hätten die meisten Anleger wohl ohne Zögern eingeschlagen. Bedeutende Aktienindizes waren binnen Wochen um ein Drittel und mehr eingebrochen, Crash-Propheten grinsten unheilvoll in Zoom-Konferenzen und Youtube-Videos.Doch am Ende dieses ungewöhnlichen Jahres lachten andere, denn bei vielen Auswahlindizes stand ein solides Plus. So konnten DAX, MDAX und TecDAX 2020 immerhin mit einstelligen, wenn auch im langfristigen Vergleich eher unterdurchschnittlichen Renditen abschließen. Der DWS Concept Platow erreichte sogar ein prozentual zweistelliges Plus, lediglich dem 2020 außergewöhnlich starken SDAX musste er sich geschlagen geben. Im Langfrist-Wettbewerb, z. B. seit Auflage 2006 und auf Zehnjahressicht, bleibt der Fonds allerdings klar vor diesem Index, den wir wegen der Portfoliozusammensetzungen als den noch am besten geeigneten Vergleichsmaßstab ansehen. Stark zu dieser guten Wertentwicklung beigetragen haben im Kalenderjahr 2020 die Aktien von Steico und 2G Energy, die ...

