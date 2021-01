Am Ende einer starken ersten Börsenwoche des Jahres ist der deutsche Aktienmarkt in Rekordlaune geblieben. Der Leitindex Dax nahm gleich am Freitagmorgen mühelos die Marke von 14 100 Punkten und sprang bis auf 14 131,52 Punkte, nachdem er am Tag zuvor bereits die 14 000-Punkte-Hürde überwunden hatte. Im weiteren Handelsverlauf bröckelten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...