Im Jahr 2020 waren viele Aktien aus dem Bereich der Brennstoffzellentechnologie kaum zu bremsen. In den vergangenen Tagen beschleunigte sich dieser massive Aufwärtstrend dank einer ungezügelten Euphorie vieler Investoren sogar noch einmal. Zu den absoluten High Flyern zählt momentan der Anteilschein der US-Firma Plug Power Inc. (ISIN: ISIN: US72919P2020; WKN: A1JA81), der allein am Donnerstag an der Nasdaq noch einmal um gut 35 % zulegte. Getrieben wurde die jüngste Hausse bei dem Titel durch die Meldung, dass der Hersteller von Brennstoffzellen mit der südkoreanischen Firma SK Group im Jahr 2022 ein Joint Venture zur Produktion von Brennstoffzellensystemen, Wasserstofftankstellen und Elektrolyseure gründen will.Zugleich kündigte die SK Group an, insgesamt 51 Millionen Plug Power-Aktien zum Preis von 29,29 US-Dollar je Papier erwerben zu wollen, womit die Südkoreaner für 1,5 Milliarden US-Dollar 10 % der Anteile übernehmen werden. Viele Investoren sehen den Einstieg des asiatischen Großkonzerns als Ritterschlag für das Unternehmen, welches jetzt über einen sehr namhaften Kooperationspartner im Fernen Osten verfügt, der bei einer derart hohen Investitionssumme eine umfangreiche DueDilligence betrieben haben sollte.

