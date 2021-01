China ist nicht nur laut dem Economist inzwischen das Land, das am weitestem beim Thema E-Commerce ist. Die Grösse der Giganten wie Alibaba, JD und Pinduoduo wird bei uns im Westen immer noch unterschätzt. Der Markt wächst trotz seiner Größe noch, wird aber von wenigen Playern dominiert. Deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass Alibaba mehr in den Fokus der Behörden kommt, da die Marktmacht immens ist. Nicht nur wegen Corona war aber Social Commerce noch erfolgreicher zuletzt in China, allerdings ist der Marktführer Pinduoduo inzwischen extrem teuer. Ein sehr ähnliches Modell fährt inzwischen der kleine Konkurrent Yunji, der nur mit […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...