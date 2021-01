Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -0,2% auf 2941,75, davor 9 Tage im Plus (10,95% Zuwachs von 2656,93 auf 2947,77), ATX Prime -0,12% auf 1492,69, davor 9 Tage im Plus (10,62% Zuwachs von 1350,95 auf 1494,42), AT&S -3,02% auf 27,25, davor 7 Tage im Plus (19,07% Zuwachs von 23,6 auf 28,1), voestalpine -1,75% auf 30,87, davor 4 Tage im Plus (7,24% Zuwachs von 29,3 auf 31,42), Polytec Group 0% auf 8,5, davor 4 Tage im Plus (13,18% Zuwachs von 7,51 auf 8,5), VIG 0% auf 21,65, davor 3 Tage im Plus (4,09% Zuwachs von 20,8 auf 21,65), OMV -0,54% auf 36,8, davor 3 Tage im Plus (13,01% Zuwachs von 32,74 auf 37). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Porr 14,3 (MA200: 13,71, xU, davor 51 Tage unter dem MA200). ATX 1. SBO ( 17,52%)2. Verbund ( 12,03%)3. OMV ( 11,52%)4 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...