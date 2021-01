Die PORR sei von der PKP Polskie Linie Kolejowe mit der Planung und Ausführung der Bauarbeiten an der Eisenbahnlinie Nr. 131 zwischen Chorz?w Batory und Naklo Slaskie beauftragt worden, teilte der österreichische Baukonzern am Dienstag mit. "Mit diesem technisch anspruchsvollen Mega-Projekt werden die Rahmenbedingungen für den Güterverkehr in der Region maßgeblich aufgewertet", erklärte PORR-Chef ...

