(shareribs.com) Frankfurt / New York 08.01.2021 - Technologiewerte zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Der TecDAX klettert, an der NASDAQ zeigt sich derweil ein durchwachsenes Bild. Papiere von Tesla setzen ihre massive Rally fort. Der DAX verbessert sich um 0,5 Prozent auf 14.034 Punkte, gestützt von Infineon, RWE und Adidas. Bayer, Deutsche Telekom und Volkswagen rutschen ab. Der MDAX steigt um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...