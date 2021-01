Die jüngst von der US Mint mitgeteilten Zahlen für die Verkäufe von Gold und Silber Eagles im abgelaufenen Jahr 2020 geben wieder einmal Anlass, über die Dynamik und Richtung der Entwicklung beider Edelmetalle nachzudenken. Denn die Verkäufe von Gold und Silber Eagles erreichten den höchsten Stand seit 4 Jahren.Denn während die Zentralbanken immer mehr Liquidität in den Markt pumpen, blieb im abgelaufenen Jahr die Nachfrage der Investoren nach Gold und Silber weiter sehr stark. Wir hatten dies gestern bereits anhand der Bestände von Xetra-Gold dargestellt.Eine andere Form physischen Besitzes von Gold und Silber ist der Kauf von Bullion-Münzen. In den USA (und Europa) war diese Nachfrage lange Zeit prozyklisch. Dies bedeutet, dass Anleger tendenziell kaufen, wenn der Preis steigt, ganz anders als in Indien und China. Dort kauften Investoren in der Vergangenheit eher, wenn man billig an Gold und Silber kam.

