Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Volljährigkeit geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:43)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.645,05 +0,62% +2,60% Stoxx50 3.192,91 +0,65% +2,72% DAX 14.049,53 +0,58% +2,41% FTSE 6.873,26 +0,24% +6,14% CAC 5.706,88 +0,65% +2,80% DJIA 31.007,24 -0,11% +1,31% S&P-500 3.816,18 +0,33% +1,60% Nasdaq-Comp. 13.179,82 +0,86% +2,26% Nasdaq-100 13.068,24 +0,99% +1,40% Nikkei-225 28.139,03 +2,36% +2,53% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,32 -7

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,71 50,83 +1,7% 0,88 +6,6% Brent/ICE 55,50 54,38 +2,1% 1,12 +7,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.842,65 1.913,00 -3,7% -70,35 -2,9% Silber (Spot) 24,90 27,18 -8,4% -2,28 -5,7% Platin (Spot) 1.062,35 1.120,30 -5,2% -57,95 -0,8% Kupfer-Future 3,68 3,70 -0,3% -0,01 +4,8%

Am Ölmarkt geht es mit den Preisen weiter nach oben. Neben Konjunkturhoffnungen wirken hier laut Beobachtern weiter die Beschlüsse der Opec+ fort. Sie wird in Summe im Februar und März die gesenkte Ölförderung nur leicht erhöhen, weil Saudi-Arabien Zugeständnisse gemacht hat und sich selbst bei der Ölförderung zurückhalten will zugunsten anderer Förderländer wie Russland und Kasachstan.

Abwärts geht es mit dem Goldpreis. Das Edelmetall leidet weiter darunter, dass am Anleihemarkt das Zinsniveau mit der Aussicht auf höhere US-Schulden weiter steigt. Damit verliert das Gold als zinslose Anlage relativ an Attraktivität. Daneben ist es angesichts der guten Stimmung am Aktienmarkt als sicherer Hafen derzeit nicht gefragt.

FINANZMARKT USA

Gut behauptet - Die Teilnehmer haben einen klar hinter der Erwartung zurückgebliebenen US-Arbeitsmarktbericht für Dezember zu verdauen. Wirtschaftliche Sorgen stehen damit der Aussicht auf weitere konjunkturstimulierende Maßnahmen gegenüber. Diese werden in der in Kürze beginnenden Ägide des neu gewählten demokratischen US-Präsidenten Joe Biden erwartet, und die entsprechenden Hoffnungen werden vom unerwarteten Rückgang der Beschäftigung eher noch verstärkt. Zur zuversichtlichen Stimmung trägt auch bei, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, für einen geordneten Wechsel im Amt zu sorgen. Positivstimmen außerdem weitere Erfolgsmeldungen von den Impfstoffentwicklern. Biontech liegen darauf 6,1 Prozent im Plus, während es für Moderna nach Startgewinnen 1,7 Prozent nach unten geht. Boeing geben um 0,8 Prozent nach. Der Flugzeughersteller zahlt insgesamt 2,5 Milliarden Dollar, um einen Streit mit dem US-Justizministerium um die Abstürze zweier Maschinen des Typs 737 Max beizulegen und entgeht damit einem Bann durch die US-Behörden. Micron Technology legen nach kräftigen Gewinnen zum Start nur noch 0,1 Prozent zu. Der Chiphersteller ist dank einer hohen Nachfrage nach Speicherchips besser als erwartet durch das erste Geschäftsquartal gekommen. Tesla werden weiter von der Erwartung getragen, dass die Demokraten eine deutlich mehr auf Umweltschutz setzende Politik vertreten werden als die Trump-Regierung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent steigt die Aktie auf ein neuerliches Allzeithoch, das bei 884 Dollar erreicht wurde.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Schwache US-Arbeitsmarktdaten haben am Freitag der guten Stimmung an Europas Börsen nichts anhaben können. Weil die Börsen derzeit aber ohnehin auf weitere Konjunkturpakete in den USA setzen, befeuerte die Enttäuschung auf dem Arbeitsmarkt dies eher noch. Unterstützend wirkten auch gute Nachrichten von der Impffront. Der von Biontech und seinem Partner Pfizer entwickelte Impfstoff bildet auch Antikörper gegen die in Großbritannien und Südafrika verbreiteten Mutationen des Corona-Virus. Außerdem darf Biontech in Europa aus einer Impfstoffampulle ab sofort 6 statt 5 Dosen verimpfen und in Großbritannien wurde nun auch der Impfstoff des US-Unternehmens Moderna zugelassen. Im Technologiesektor sorgten starke Zahlen von Samsung, Micron Technology und STMicroelectronics für steigende Kurse. Der Technologiesektorindex war mit einem Plus von 2,7 Prozent klarer Tagessieger. Im DAX gewannen Infineon 7,1 Prozent, STMicro stiegen um 1,9 und ASML um 3,0 Prozent. Commerzbank verloren 4,2 Prozent nach der Nachricht, dass die Bank den bestehenden Goodwill in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro vollständig abschreiben wird. Um 3,6 Prozent abwärts ging es für Credit Suisse. Die Bank erwartet im vierten Quartal einen Nettoverlust wegen neuerlicher Belastungen durch auf 850 Millionen Dollar erhöhte Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA.

DEVISEN

zuletzt +/- % Fr, 8:20 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2232 -0,28% 1,2267 1,2271 +0,2% EUR/JPY 127,16 -0,18% 127,42 127,38 +0,9% EUR/CHF 1,0836 -0,21% 1,0861 1,0852 +0,2% EUR/GBP 0,9008 -0,39% 0,9028 0,9053 +0,9% USD/JPY 103,96 +0,10% 103,87 103,82 +0,7% GBP/USD 1,3577 +0,10% 1,3571 1,3555 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4613 -0,12% 6,4577 6,4686 -0,6% Bitcoin BTC/USD 41.228,75 +3,92% 38.405,50 39.369,25 +41,9%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar tendiert nach der jüngsten Erholung seitwärts. Der Bitcoin erreichte in seiner Hausse im Tageshoch kurz 42.000 Dollar, nachdem er erst am Vortag erstmals die 40.000er Marke überwunden hatte.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Sehr fest - Die Rekordvorgaben der Wall Street mit den Hoffnungen auf eine kräftige Konjunkturerholung 2021, gestützt von potenziell weiteren Konjunkturpaketen in den USA, beflügelten. Pandemie-Sorgen wurden in den Hintergrund gedrängt. In Seoul schossen Hyundai Motor um 19 Prozent nach oben nach einer Mitteilung, wonach man sich mit Apple in Gesprächen über eine Zusammenarbeit im Bereich fahrerloser elektrischer Fahrzeuge befindet. Die Aktie des Zulieferers Hyundai Mobis legte um 18 Prozent zu. Samsung Electronics gewannen 7,1 Prozent nach positiv aufgenommenen vorläufigen Uahlen für das vierte Quartal. Bridgestone gewannen in Tokio 6,0 Prozent nach dem Verkauf der Tochter Firestone Building Products an Lafargeholcim. Honda Motor legten nur um 0,9 Prozent zu. Der Konzern muss im Januar offenbar auf die Montage von 4.000 Fahrzeugen verzichten, weil dafür benötigte Chips fehlen. In Hongkong machten Geely Auto einen Satz um 18,7 Prozent. Der Autobauer wird einem Bericht zufolge mit dem Suchmaschinenbetreiber Baidu beim Bau eines Elektroautos kooperieren. Die Aktie des Börsenbetreibers Hong Kong Exchanges and Clearing legte um 2,0 Prozent zu. Aufgrund zunehmender Restriktionen gegen das Listing von chinesischen Unternehmen in den USA rechnet der Markt mit vermehrten Zweitnotierungen in Hongkong.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Merck KGaA ruft Digitalethik-Gremium ins Leben

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck hat ein Digitalethik-Gremium eingerichtet. Aufgabe des "Merck Digital Ethics Advisory Panel" ist es, im Rahmen der immer stärker aufkommenden digitalen Geschäftsmodelle die drei Unternehmensbereiche bei digitalethischen Fragestellungen zu beraten und ethische Handlungsempfehlung für alle Geschäftsprozesse zu geben.

Norma übertrifft 2020 voraussichtlich Umsatzprognose

Der Verbindungstechnik-Hersteller Norma hat im vergangenen Jahr voraussichtlich mehr umgesetzt als erwartet.

Toralf Haag neues Aufsichtsratsmitglied von Qiagen

Qiagen hat den Manager Toralf Haag mit sofortiger Wirkung in den Aufsichtsrat berufen. Mit ihm wird das Kontrollgremium auf sieben Personen erweitert.

Acacia Communications kündigt Fusionsvereinbarung mit Cisco Systems

Acacia Communications hat die geplante Fusion mit Cisco Systems aufgekündigt. Cisco Systems will indessen an der Fusion festhalten und strebt eine Gerichtsverfügung an.

Airbus erhält Auftrag von Intelsat für zwei OneSat-Satelliten

Airbus hat mit Intelsat einen Vertrag über den Bau von zwei OneSat-Satelliten unterzeichnet.

Lauterbach offen für Notfallzulassung von Astrazeneca-Impfstoff

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eine rasche nationale Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca auch außerhalb der EU-Wege gefordert. Der Astrazeneca-Impfstoff sei eine "wichtige Hoffnung" und aus Sicht Lauterbachs "ausreichend sicher und ausreichend wirksam".

EMA könnte bis Ende Januar über Astrazeneca-Impfstoff entscheiden

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA könnte bis Ende Januar über die Zulassung des Impfstoffes von Astrazeneca entscheiden. Es werde erwartet, dass Astrazeneca kommende Woche eine bedingte Marktzulassung beantragen werde, teilte die Behörde mit.

Großbritannien lässt Moderna-Covid-19-Impfstoff zu

Die britische Gesundheitsbehörde hat den Covid-19-Impfstoff des US-Pharmakonzerns Moderna in Großbritannien zugelassen.

Googles Chrome-Pläne bringen britische Wettbewerbshüter auf den Plan

Die britischen Kartellbehörden haben eine Untersuchung gegen die Pläne von Google eingeleitet, einige Tracking-Tools aus seinem Internet-Browser Chrome zu entfernen.

NFL räumt TV-Sendern mehr Werbeplätze bei den Playoffs ein

Bei den Playoffs zum Finale der American-Football-Profiliga sollen die übertragenden Fernsehsender zusätzliche Werbezeit vermarkten dürfen.

Suez kauft kleinen Wasserversoger und Entsorger in USA

Suez erwirbt im US-Bundesstaat New York für rund 7,3 Millionen Euro die Wasser-Ver- und entsorger Heritage Hills Water Works und Heritage Hills Sewage Works für rund 7,3 Millionen Euro.

