Die Standard-Range-Version des Tesla Model Y ist jetzt in den USA vorbestellbar - sie ist 8.000 US-Dollar günstiger als die Long-Range-Version, kommt aber auch nur rund 400 Kilometer weit. Seit März 2019 kann das Model Y von Tesla offiziell vorbestellt werden. Bisher waren aber nur die höherpreisigen Varianten im Angebot. Ob die ursprünglich für 2021 angedachte Basisversion (Standard Range) kommt, stand eigentlich in den Sternen. Tesla-Chef Elon Musk hatte sie im vergangenen Jahr per Twitter wegen einer angeblich "inakzeptabel niedrigen Reichweite" für gestrichen erklärt. Jetzt ...

