3D Systems ist weiter on fire: Nachdem sich die Aktie gestern nur mal kurzerhand verdoppelt hat, scheint es am Freitag "einfach" weiter nach oben zu gehen. Aktuell notiert das Papier mit einem vergleichsweise bescheidenen Plus von rund acht Prozent bei knapp über 24 Dollar - zwischenzeitlich hatte der Titel sogar schon die 31 Dollar geknackt. Grund dürfte - zusätzlich zu den gestrigen Top-News - eine Analysten-Aussage sein.

