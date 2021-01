Wien (www.fondscheck.de) - Newton Investment Management hat Euan Munro zum Vorstandsvorsitzenden ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde sein Amt zum 23. Juni antreten und an Hanneke Smits berichten, die Chefin der Newton-Dachgesellschaft BNY Mellon Investment Management.Munro habe sieben Jahre lang Aviva Investors geführt. Davor habe er das Multi-Asset- und Rentengeschäft von Standard Life Investments verantwortet. Munro folge auf Andrew Downs, der Newton aktuell interimistisch leite und sich künftig wieder auf seine Rolle als Chef des operativen Geschäfts (COO) konzentrieren werde. Bis Mitte vergangenen Jahres habe Hanneke Smits an der Spitze des Londoner Asset Managers gestanden, bevor sie im Juli zur BNY-Mellon-IM-Chefin ernannt worden sei. ...

