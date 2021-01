DJ Merz fordert härtere westliche Gangart gegenüber China

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bewerber um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz hat eine härtere gemeinsame Gangart von Deutschland, Europa und den USA gegenüber China verlangt. Die deutsche Wirtschaft sei zu abhängig von China und Peking würde Vereinbarungen brechen, wenn es ihm nutze, warnte Merz im letzten öffentlichen Schlagabtausch vor der Wahl zum CDU-Parteichef auf dem digitalen CDU-Parteitag Ende nächster Woche. In der Kandidatenrunde forderten auch die beiden anderen Kandidaten für den Chefposten - der Außenpolitiker Norbert Röttgen und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet - weniger Nachsicht gegenüber China.

"Ich finde, wir sollten sehr viel härter sein. Wir müssen auch die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft vom chinesischen Markt sukzessiv reduzieren. Die werden sowieso auf Dauer dort keinen Erfolg haben, weil sie irgendwann nicht mehr gebraucht werden", erklärte Merz mit Blick auf China.

Er sei sich mit Laschet darin völlig einig, dass die Chance des Regierungswechsels in Washington genutzt werden müsse, um mit der neuen amerikanischen Administration eine transatlantische Strategie zum Umgang mit China zu entwickeln.

Auch Röttgen, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag ist, forderte einen westlichen Schulterschluss. Notwendig sei eine europäische und transatlantische Einigkeit, um mehr Stärke gegenüber China zeigen zu können.

"China macht eine aggressive Außenpolitik und setzt Wirtschaft und die Abhängigkeit von Lieferketten von Staaten ein, um Vergeltungs- und Abschreckungspolitik zu machen", warnte Röttgen.

Die CDU will am 16. Januar den Nachfolger für die glücklose CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wählen. Wegen der Corona-Pandemie schalten sich die 1.001 Delegierten der CDU digital dazu und sollen erst online und später dann per Briefwahl über ihren Favoriten abstimmen. Auch der Vorstand soll neu bestimmt werden. Das rechtlich verbindliche Endergebnis steht dann allerdings erst am 22. Januar fest. Rein theoretisch können sich in der Briefwahl neben dem Sieger der digitalen Wahl noch weitere Kandidaten zur Wahl stellen.

January 08, 2021

