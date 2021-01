Für den deutschen Aktienindex DAX geht inmitten turbulenter Märkte die erste Börsenwoche erfolgreich zu Ende. Am Freitag schloss der DAX 0,58 % bzw. 81 Punkte höher bei 14.050 Punkten und damit auf einem neuen Allzeithoch. Im Tagesverlauf hatte der DAX bereits sogar 14.132 Punkte erreicht.Und dies, obwohl die neuen Arbeitsmarktzahlen in den USA für Ernüchterung sorgten. Denn im Dezember gingen dort überraschend 140.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft verloren. Dies stellt den ersten Beschäftigungsrückgang seit acht Monaten dar. Der Markt hatte stattdessen mit einem Stellenzuwachs von 71.000 Stellen gerechnet.Unter den Einzelwerten im DAX legten Infineon (DE0006231004), RWE (DE0007037129) und Adidas (DE000A1EWWW0) am deutlichsten zu. RWE konnte unter anderem Momentum-Investoren anziehen, da die Aktie eine wichtige charttechnische Hürde bei 37,12 Euro nahm. Adidas gewann im heutigen Handel 2,29 % auf 295,10 Euro.

