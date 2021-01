Boston und Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - ATP ermöglicht Immunonkologie-Ausgründung von Biolojic Design mit 40 Mio. USD in Serie-A-FinanzierungAulos Bioscience wird auf der 39. jährlichen Gesundheitskonferenz von J.P. Morgan präsentiertATP, ein führendes Risikokapitalunternehmen für Biowissenschaften, und Biolojic Design, ein Biotechnologieunternehmen, das funktionelle Antikörper rechnergestützt konzipiert, haben heute Aulos Bioscience vorgestellt, ein neu gegründetes Unternehmen, das hoch differenzierte Interleukin-2 (IL-2)-bindende monoklonale Antikörper als Therapeutika gegen solide Tumore entwickelt. ATP hat in einer Serie A-Finanzierung 40 Millionen USD bereitgestellt, um das Leitmolekül von Aulos vom präklinischen Stadium bis zum klinischen Wirksamkeitsnachweis voranzubringen. Studien am Menschen sollen noch in diesem Jahr beginnen."ATP hat Aulos mit Biolojic entwickelt, um Antikörper mit einzigartigen Eigenschaften zu entwickeln, von denen wir glauben, dass sie die vielversprechendsten unter den IL-2-Behandlungen ihrer Klasse sind", so Michael Ehlers, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer und Venture Partner bei ATP. "Biolojic hat elegante und beeindruckend einfache Moleküle entwickelt, die IL-2 zu Effektor-T-Zellen mit niedriger Affinität von hochaffinen regulatorischen T-Zellen wegleiten, indem sie an körpereigenes IL-2 binden und es von der Immunsuppression weg und hin zur Immunaktivierung lenken. Andere Arzneimittelkandidaten, die IL-2 umleiten, zielen nicht auf natürlich vorkommendes IL-2 ab und nutzen komplexe, modifizierte, exogene Versionen von IL-2, die oft schwierig herzustellen sind und ungünstige pharmakokinetische Eigenschaften aufweisen können. Wir glauben, dass die Vorteile des Ansatzes von Aulos es uns ermöglichen könnten, eine neue Grundlage für die Bekämpfung mehrerer Krebsarten zu schaffen."Yanay Ofran, Ph.D., Chief Executive Officer von Biolojic Design und amtierender CEO von Aulos Bioscience, erläuterte: "Wir freuen uns, mit ATP zusammenzuarbeiten und unseren Patienten unsere einzigartigen, rechnergestützt konzipierten Antikörper anzubieten. Die AI-basierte Plattform von Biolojic entwickelt mono- und multispezifische humane Antikörper, die mit höchster Präzision auf vorbestimmte Epitope abzielen und Funktionen übernehmen, die bisher nicht mit Antikörpern ausgeführt wurden. Diese Fähigkeiten zeigen sich in dem Anti-IL-2-Antikörper-Ansatz von Aulos, der das Potenzial hat, die Leistung des eigenen IL-2 des Patienten vollständig zu nutzen. Wir sehen Aulos als Chance, den gesamten Bereich der Krebsbehandlung drastisch zu verändern. Außerdem gehen wir davon aus, dass dies der erste rechnergestützt entwickelte Antikörper sein wird, der in Studien am Menschen eingesetzt wird."Aulos Bioscience wird seinen Sitz in Cambridge, Massachusetts, haben. Der Vorstand des Unternehmens wird von Dr. Ehlers geleitet. Zu den Mitgliedern gehören Dr. Ofran; Yechezkel Barenholz, Ph.D., Professor für Biochemie an der Hebrew University Hadassah Medical School, der als Innovator für therapeutische Anwendungen von Liposomen und Nanomedizin bekannt ist, insbesondere als Miterfinder von Doxil (Doxorubicin); Joseph A. Yanchik III, Venture-Partner bei ATP und Gründer von Unternehmen wie Aileron Therapeutics und Tokai Pharmaceuticals (jetzt Novus Therapeutics), sowie Raj Chopra, FRCP, FRCPath, FRSB, Ph.D., ein ATP-Venture-Partner, ehemaliger Direktor der Cancer Research UK Cancer Therapeutics Unit am Institute of Cancer Research in London und Mitbegründer von Monté Rosa Therapeutics.Dr. Ehlers und Dr. Ofran werden auf der 39. jährlichen Gesundheitskonferenz von J.P. Morgan am Donnerstag, 14. Januar 2021, weitere Informationen über Aulos Bioscience bekannt geben. Der Livestream soll um 10:25 Uhr EST beginnen. Einen Link zum Webcast finden Sie auf der Aulos-Website unter aulosbio.com.Informationen zu ATPATP wurde 1999 gegründet und ist ein führendes Unternehmen im Bereich Risikokapital für Biowissenschaften mit 2,65 Milliarden USD an gebundenem Kapital und Niederlassungen in New York, London, San Francisco und Cambridge, Massachusetts. ATP unterstützt Unternehmen in verschiedenen Phasen, von der Planung des Börsengangs bis hin zu Vermögens-Ausgründungen, und investiert von der Startphase bis zum Börsengang und auch darüber hinaus in diese. Der Kern der Strategie von ATP besteht darin, flexibles Kapital und Zugang zu einem erstklassigen Team von Risikopartnern und Entrepreneurs in Residence (EIRs) bereitzustellen, um nachhaltige, forschungsorientierte Unternehmen aufzubauen, die die Lebensqualität der Menschen verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.appletreepartners.com.Informationen zu Biolojic DesignBiolojic Design hat sich zum Ziel gesetzt, Patienten zu heilen, indem es eine Pipeline an revolutionären Therapeutika konzipiert und entwickelt. Die Technologie von Biolojic basiert auf Künstlicher Intelligenz und entwickelt einzelne und multispezifische Antikörper, die genau auf vordefinierte Epitope abzielen, um neuartige biologische Programme auszuführen. Biolojic konzentriert sich auf Krankheiten, die das Immunsystem betreffen und entwickelt eine Reihe von Antikörpern, mit denen das volle Potenzial gut untersuchter Signalwege ausgeschöpft werden soll. Weitere Informationen finden Sie auf www.biolojic.com.Informationen zu Aulos BioscienceAulos Bioscience, ein Unternehmen von ATP, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Patientenversorgung bei Krebs mit hoch differenzierten immunonkologischen Therapeutika zu revolutionieren. Aulos entwickelt zunächst einzigartige IL-2-Targeting-Antikörper, von denen angenommen wird, dass sie das Potenzial haben, erstklassige Behandlungen für solide Tumoren zu werden. 