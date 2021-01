Diese Woche markierte einen fulminanten Jahresauftakt an den Börsen. Der DAX erreichte neue Rekordstände - der Wasserstoff- und der Bitcoinhype beschleunigte sich. Alles scheint perfekt für neue, weitere Kursrekorde. Verlängerungen der Lockdowns weltweit werden als "nicht zukunftsrelevant" abgehakt. Die Senatswahlen in Georgia werden als Startschuss für eine noch durchgreifendere und aktivere Umweltpolitik der neuen US-Administration gesehen und gaben so den Nachaltigkeitsaktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien einen Zusatzschub. Passende Nachrichten von Nordex, Encavis und Plug Power ...

