2021 ist da - und die nächste Smartphone-Generation steht bereits in den Startlöchern. Mit welchen Entwicklungen und Trends wir in diesem Jahr rechnen können. Das Smartphone-Jahr 2020 war geprägt von der ersten größeren Welle an 5G-Smartphones, besseren Kamerasensoren mit mehr Pixeln und immer größer werdenden Akkukapazitäten. Im High-End-Bereich glänzte Samsungs Galaxy S20 Ultra (Test) etwa mit 5.000 Milliamperestunden, im Budgetsektor ließ die Xiaomi-Marke mit dem M3 die Muskeln spielen: Das 140-Euro-Gerät hat einen 6.000-Milliamperestunden-Akku ...

Den vollständigen Artikel lesen ...