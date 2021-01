Wasserstoff hat große Chancen ein Energieträger der Zukunft zu werden - zumindest in diesem Punkt sollte Einigkeit herrschen. In der Flut der letztlich verkündeten Wasserstoffinitiativen steckte bereits viel Perspektive für diesen Sektor und durch die Demokratischen Sieger bei den Senatorenwahlen in Georgia könnte auch die neue US-Administration mit weiteren, großangelegten Initiativen weiteren Schwung geben. Südkoreas und Chiles Wasserstoffintiativen waren Auslöser für zwei wichtige Unternehemensentwicklungen bei den "Wasserstoffs"(SiemensEnergy in chile, Plug Power in Südkorea). Und die Kanadische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...