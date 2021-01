So wurden kürzlich drei Männer festgenommen, da sie 73 Kilogramm Gold im Handgepäck hatten, geschehen in Südafrika. Der Verdacht lautet auf Goldschmuggel, genauer Verdacht auf Verstoß gegen das Handels- und Zollgesetz, nun stehen sie vor Gericht. Gestartet waren die Männer in Madagascar, Ziel war Dubai. Bei einer Flugreise sind grundsätzlich die Zollbestimmungen der Länder zu beachten. Reist man etwa aus der Europäischen Union aus, so müssen Barmittel, wozu auch Gold- und Silbermünzen gehören, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...