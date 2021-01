Angesichts der weltweit wachsenden Nachfrage nach Elektroautos kündigt Albemarle eine Erhöhung der Kapazität in seiner Lithium-Produktionsanlage in Silver Peak im US-Bundesstaat Nevada an. Albemarle wird 30 bis 50 Millionen US-Dollar investieren, um die Produktion dort bis 2025 zu verdoppeln. Albemarle ist ein Spezialchemiekonzern mit Firmensitz in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina und beschäftigt ...

