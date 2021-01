GoldIn der ersten Handelswoche des Jahres 2021 lief der Handel bei Gold, Silber, Platin und Palladium so, wie die letzte Woche des alten Jahres geendet hatte - sehr volatil!Diese hohe Schwankungsintensität ist im Saldo der Wochenvergleiche nicht wirklich sichtbar, im Preischart wird sie allerdings deutlich.Die starken Impulse an den anderen Segmenten des Kapitalmarktes zeigt sie jedoch nicht. Denn zwar bewegte sich auch per saldo der US-Dollar zum Euro und zum Schweizer Franken kaum, weshalb die Währungsbewegungen im Berichtszeitraum weniger Einfluss auf die Edelmetalle hatten.Dies taten dafür aber Politik, die politischen Reaktionen auf die anhaltende Coronakrise, die Aktien und Zinsen sowie nicht zuletzt die Kryptowährungen, deren scharfer Anstieg sehr wahrscheinlich zu Abflüssen aus dem Edelmetallsektor geführt haben dürfte. Der Anstieg von Bitcoin innerhalb der letzten Woche um 24,4 % auf über 40.000 Dollar sagt einiges über das divergierende Momentum zwischen beiden Sektoren aus.

Den vollständigen Artikel lesen ...