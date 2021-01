In Deutschland sind offensichtlich nur noch Spalter am Werk. Oder sind es - gendergerecht - Spalter:_/*Innen (m/w/d?). Die "hohe" Politik spaltet das Land in Sachen Corona, in der Migrations- Flüchtlings- und Asylpolitik, in der Energiepolitik, in der EU-Politik usw. Die brav ergebene "Qualitätspresse" macht alles brav mit, oft liefert sie gar noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...