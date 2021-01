Wohin bewegt sich der Kurs? In Bezug auf die Alibaba-Aktie war diese Frage selten mit so viel Unsicherheit verbunden wie derzeit. Neben der starken Konkurrenz sorgt vor allem politischer Druck aus China und den USA für Unsicherheit. Mitten in dieser Phase plant Alibaba offenbar, sich zusätzliches Cash zu besorgen.Bis zu 8 Milliarden Dollar will Alibaba am Anleihen-Markt aufnehmen. Das berichtete unter anderem die Financial Times diese Woche. In Zeiten von Niedrigzinsen wäre das kein ungewöhnliches ...

