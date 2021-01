Nachdem in der vergangenen Woche nun auch der Corona-Impfstoff von Moderna in der EU die Zulassung erlangt hat, sind hierzulande mittlerweile zwei Impfstoff zugelassen. Der erste Corona-Impfstoff, der im Dezember in der EU gründes Licht erhielt, stammte aus dem Hause BioNTech. Und schon bald könnte der dritte folgen. Die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA gibt sich zumindest optimistisch.Die EMA ist zuversichtlich, dass bereits Ende Januar ein dritter Impfstoff gegen Covid-19 in der EU zugelassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...