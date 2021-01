Die wallstreet:online-Gruppe (ISIN: DE000A2GS609), Betreiber führender Finanzportale im deutschsprachigen Raum, und mit dem "Smartbroker" dabei ganz neue Umsatzdimensionen zu erreichen, ist der erste Wert in unserer Reihe über "Onlineaktien: Hype oder Trend". Wieso Onlineaktien? Gerade die Corona Lockdowns in 2020 und dieses Jahr erwiesen und erweisen sich für Anbieter von Onlinedienstleistungen als Umsatztreiber. Angefangen bei einer Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747),die ihre Umsätze wahrscheinlich um rund 40% im letzten Jahr steigern konnte (in den ersten neun Monaten waren es 39,7 ...

