* Auch diese Mega-Blase wird platzen* 7 Warnhinweise vor dem Platzen einer Spekulationsblase, die Sie kennen müssen* "Wir befinden uns aktuell irgendwo zwischen Juli 1999 und Februar 2000"* Große Chancen in ausgewählten Sektoren* Bitcoin - Spekulation pur* Minenaktien bleiben erste Wahl* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Grenzüberschreitungen bei der Dual Career-Förderung

Liebe Leser,



Sie wissen es selbst, die fundamentale Überbewertung des US-Aktienmarktes hat alle Rekorde gebrochen. Sie ist höher als am Top des Jahres 2000 und höher als 1929. Es gibt also keinen Zweifel mehr, dass wir es hier mit der größten Spekulationsblase aller Zeiten zu tun haben.



Diese Feststellung gilt umso mehr, da sich die Anleihenmärkte und die Immobilienmärkte ebenfalls in einer Spekulationsblase befinden. Im Unterschied zu 2007 ist dieses Mal auch der deutsche Immobilienmarkt betroffen. Das schreibt sogar die Bundesbank. Immerhin machen Immobilienkredite rund 70 Prozent der gesamten Kreditvergabe an inländische Unternehmen und Privatpersonen aus. Welche Risiken hier bestehen, brauche ich Ihnen nicht zu erklären.

