Köln (ots) - Die ARD reagiert auf den anstehenden Schul-Lockdown und baut ihr Angebot für Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern erneut aus. Die Bildungsinhalte finden sich im Fernsehen, zum Beispiel bei ARD-alpha und KiKA. Außerdem setzt die ARD stark auf Onlineangebote. Dazu gehören unter anderem die ARD-Mediathek und auch die ARD-Bildungsplattformen wie Planet Schule (https://www.planet-schule.de/).ARD-Vorsitzender Tom Buhrow: "In der aktuellen Corona-Krise fühlen wir uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern besonders verpflichtet. Wir möchten in dieser Ausnahmesituation eine Unterstützung für den Alltag sein und den Familien mit unserem erweiterten Bildungsangebot zur Seite stehen."Eine Übersicht über die Bildungsangebote gibt es auf ARD.de/die-ard (https://www.ard.de/die-ard/#/Corona-Bildung-und-Schule-100). Die ARD-Kommunikation aktualisiert diese Übersicht derzeit laufend, weil im Programm auch jetzt noch neue Ideen entstehen.Mit diesen Angeboten wollen die ARD-Sender in den kommenden Wochen das Lernen zusätzlich unterstützen und erleichtern:- In der ARD-Mediathek gibt es prominent auf der Startseite die Rubrik "Zu Hause Lernen" (https://www.ardmediathek.de/ard/sammlung/schule-zuhause-lernangebote-fuer-kinder/6rs0p1xO9X4ZHddVLBl0iR/) mit unterschiedlichen Angeboten nach Klassenstufen differenziert- Der Bildungskanal ARD-alpha sendet unter dem Titel "Schule daheim" ab Montag, 11. Januar 2021, werktags zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen. Mehr Infos gibt es hier (https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/lockdown-br-erweitert-lernangebote-100.html).- Am 11. Januar startet auch eine runderneuerte Version des YouTube-Bildungskanals alpha Lernen (https://www.youtube.com/channel/UCYpzPVaXMWCp0C0bHyB_9GQ) mit Lernvideos für alle Schularten und Jahrgangsstufen.- KiKA reagiert mit einer Sonderprogrammierung für Drei- bis 13-Jährige auf allen KiKA-Plattformen (https://www.presseportal.de/pm/6535/4806282). ZeitFür begleitet Kinder und Familien medial zu Hause - mit altersgerechten Wissens-, Film- und Serien-Angeboten bietet KiKA Information, Bildung, Unterhaltung und Orientierung.- Im WDR-Fernsehen läuft zwischen dem 11. und 29. Januar montags bis freitags "Planet Wissen" um 10:25 Uhr, im Anschluss ebenfalls täglich eine "Die Sendung mit der Maus"- Eine interaktive Schulsprechstunde des WDR startet am 11. Januar ab 9.15 Uhr und richtet sich an Grundschulkinder und deren Eltern (https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2021/01/20210108_schulschliessungen_bildungsangebot.html). Die Idee: Moderator André Gatzke von der Maus und Grundschullehrerin Pam Fobbe sammeln und beantworten am Vormittag auf WDR 2 Fragen - und geben Tipps für den Alltag. Im Anschluss stehen beide im Studio und beantworten sowohl im WDR-Fernsehen als auch im Live-Stream auf kinder.wdr.de (https://kinder.wdr.de/) die Fragen der Grundschüler*innen.- MDR WISSEN startet eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen in Mitteldeutschland. Den Auftakt macht am 18. Januar die Kinderuni der Universität Leipzig. Produziert werden neue Lernvideos fürs Netz, die das bereits bestehende Homeschooling-Format gernelernen (https://www.mdr.de/wissen/gernelernen-schlau-trotz-lockdown-100.html) fortsetzen. Alle Videos bietet der MDR auch in deutscher Gebärdensprache (DGS) an.- Außerdem hat der MDR sein multimediales Online-Lehrbuch Eure Geschichte (https://www.mdr.de/zeitreise/schwerpunkte/eure-geschichte/index.html) weiter vertieft - ein Projekt zur DDR-Geschichte für Schüler ab der 9. Klasse.- Die Mediathek des BR bietet mit "Schule daheim" ein großes Angebot an Lerninhalten für Schüler*innen aller Schularten (https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-100), das seit dem ersten Lockdown im März 2020 aufgebaut und kontinuierlich erweitert wurde - etwa um Inhalte für Grundschulkinder.- Ein spezielles SWR-Online-Angebot (https://www.swr.de/swr2/literatur/sternchenthemen-klassiker-uebersicht-100.html) , die "Sternchenthemen", richtet sich an Abiturient*innen für das Fach Deutsch.- Der hr erweitert das Kinderfunkkolleg (https://www.hr2.de/programm/kinderfunkkolleg--ohren-auf-und-los,kinderfunkkolleg-106.html). Insgesamt sind rund 100 Sendungen online zu den Themenschwerpunkten Musik, Mathematik, Geld und Religion mit Unterrichtsanregungen für die 3. bis 6. Klassenstufe.- Ende Januar startet im hr neu der Wissens-Podcast "Wunderwigwam" für Grundschüler*innen der 3. und 4. Klasse. Das Prinzip: Kinder fragen, Expert*innen antworten. Zu der Podcast-Reihe mit Sachunterrichtsthemen bietet der hr online Zusatzmaterialien an: in der ARD-Audiothek und bei hr2.de. Ein Überblick über die dauerhaften ARD-Lernangebote für Schüler*innenDie Bildungsredaktionen in der ARD arbeiten das ganze Jahr an Angeboten und entwickeln ihre Bildungsangebote permanent weiter. Eine Auswahl:- Planet Schule (https://www.planet-schule.de/) bietet Unterrichtsmaterial zu unterschiedlichen Fächern und Themenbereichen. Sortiert nach Altersstufen hat die Redaktion hier eine Übersicht zusammengestellt (https://www.planet-schule.de/sf/spezial/zuhause-lernen/index.php) mit Filmen, Multimedia-Elementen und Arbeitsblättern, die sich auch im Distanzunterricht einsetzen lassen.- Eine Übersicht über das aktuelle ARD-Fernsehprogramm im Bereich Bildung finden Sie hier (https://programm.ard.de/TV/Coronavirus/Bildungsfernsehen/Startseite).- Für ältere Schüler*innen gibt es Lerninhalte zum Thema Medienkompetenz auf der Online-Plattform des Projekts so geht MEDIEN (https://www.br.de/sogehtmedien/index.html)von ARD, ZDF und Deutschlandradio.- Der rbb bietet mit Aktion Schulstunde (https://www.rbb-online.de/schulstunde/) flexibel einsetzbare Unterrichtsmaterialien für die Klassenstufen 3 bis 6, die jährlich zur ARD-Themenwoche entstehen.- Zum Hören gibt es auf NDR.de/mikado (https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html) und auf NDR Info spezial täglich ab 19 Uhr eine Stunde moderiertes Kinderprogramm: "Mikado" bietet Wissen, Reportagen, Comedy und Hörspiele. Kinder haben auch die Möglichkeit sich per Telefon zu Wort melden.- Und auch die Maus gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern täglich eine Stunde zum Hören (https://www.wdrmaus.de/hoeren/) - im Webradio und in der ARD-Audiothek Pressekontakt:ARD KommunikationSvenja Siegert, Stephanie ZietzTelefon: 0221 220 1475E-Mail: pressestelle@ard.deFotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.deTwitter: https://twitter.com/ARD_PresseARD-Newsletter abonnieren: https://ard.de/presseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/4808055