Es ist nie zu spät, um mit dem Investieren anzufangen. Egal, ob man gerade aus der Schule kommt und die ersten Trades machen will oder kurz vor der Rente steht und die Renditen des Marktes schlagen will: 2021 scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um mit dem Investieren zu beginnen. Aber wo genau? Nun, zuerst benötigt man ein Brokerage-Konto. Sobald du eines hast, stehen die ersten Aktienkäufe an. Wir haben drei unserer Motley-Fool-Mitarbeiter gefragt, welche Aktien sie gerade jetzt für Erstinvestoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...