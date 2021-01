NextEra Energy ist das wertvollste amerikanische Energieunternehmen. Und so gut wie unbekannt ausserhalb der USA. Das Unternehmen gehört seit Jahren zu den Lieblingen an der Wall Street, was sich unter anderem an der Gewichtung der Aktien im Versorgerindex des S&P 500 Index widerspiegelt, den NextEra Energy anführt mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 157 Mrd. US-Dollar. Eine Grösse, mit der das Unternehmen inzwischen mehr wert ist als Chevron und Exxon Mobil.CEO Jim Robo hat NextEra früh in Richtung erneuerbarer Energien gesteuert. Heute besitzt das Unternehmen die landesweit grösste Zahl von Windrädern und Solaranlagen, was die hohe Attraktivität für die Wall Street ausmacht. Der Windwechsel in Washington ab dem 20. Januar hat ebenfalls in den letzten Wochen geholfen eine breitere Anlegerbasis für das Unternehmen zu finden. NextEra hat 2020 mit einem Kursgewinn von 27 % abgeschlossen, was nicht nur die Performance des S&P 500 Index schlug, sondern auch die meisten anderen Versorgeraktien. Und das Momentum bleibt weiter hoch im neuen Jahr.

