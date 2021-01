DJ Spahn dementiert Berichte über eigene Kanzlerkandidatur

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plant nach eigenen Angaben nicht, kurzfristig als Kanzlerkandidat der Union anzutreten. "Nein, ich trete als stellvertretender Vorsitzender der CDU an", sagte Spahn im Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag. Damit dementiert er Medienberichte, denen zufolge Spahn seine Chancen auf eine eigene Kandidatur sondiert habe. Spahn unterstützt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei seiner Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz und will im Falle von Laschets Wahl am 16. Januar dessen Vize werden.

Natürlich spreche er vor dem Parteitag "mit vielen in der CDU", sagte Spahn der Zeitung. Dabei werbe er "für Armin Laschet und für unser Team-Angebot". Da "kommen auch mal Themen zur Sprache, die in der Partei und der Öffentlichkeit diskutiert werden". Die Frage, wer die Union in die nächste Wahl führe, gehöre dazu. Dies werde "eine Entscheidung, die CDU und CSU gemeinsam besprechen".

Zur Kritik an der Impf-Strategie der Bundesregierung sagte Spahn, es sei richtig gewesen, die Bestellung der Impfstoffe an die EU-Kommission zu delegieren. "Was nutzt es uns, wenn wir in wenigen EU-Staaten impfen können, und andere weiter von der Pandemie getroffen werden? Die deutsche Wirtschaft braucht offene Grenzen", so Spahn.

Einwände, die EU hätte relevante Fehler bei der Bestellung der Impfstoffe gemacht, weist der Gesundheitsminister zurück. "Hätte die EU härter verhandelt, wären es zu Beginn vielleicht ein paar Hunderttausend Dosen mehr gewesen. Das ist nicht nichts, aber die Situation wäre die gleiche", sagt Spahn. In Europa gebe es nicht zu wenig Impfstoff, es bestehe eine Knappheit am Anfang, daher auch die Priorisierung beim Impfen. "Aber wir werden über zwei Milliarden Impfstoffe für alle Europäer bekommen", so Spahn.

In Deutschland sei zwar beim Impfstart nicht "alles perfekt gelaufen", räumte Spahn ein. Es gebe Dinge, insbesondere bei der Information zum Impftermin, die man besser machen könne. "Aber wir haben jetzt eine Struktur, die funktioniert und die hochfahren kann und wird."

Kontakt zu den Autoren: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/uxd

(END) Dow Jones Newswires

January 10, 2021 06:49 ET (11:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.